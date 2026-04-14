4 Pengobatan Alami untuk Asam Lambung yang Menyakitkan

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Ketika asam lambung naik ke saluran yang mengangkut makanan dari mulut ke perut, itu menyebabkan mulas dan keasaman.

Makan malam dalam jumlah besar dan tidur telentang atau bersandar di pinggang, serta ngemil sebelum tidur, semuanya bisa menjadi faktor penyebab masalah ini.

Untuk menyembuhkannya, ada beberapa pengobatan rumahan ini untuk menenangkan keasaman dan mulas tanpa obat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengonsumsi pisang matang

Pengobatan alami pertama untuk mengatasi asam lambung ialah dengan mengonsumsi pisang matang.

Sifat asam ringan buah ini bisa menenangkan lapisan kerongkongan yang meradang dengan menutupinya.

Pisang memiliki konsentrasi kalium yang tinggi, menjadikannya makanan yang agak basa.