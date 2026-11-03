4 Pengobatan Alami untuk Mengatasi Sindrom Iritasi Usus

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang menderita sindrom iritasi usus dan penyakit ini tentu harus segera diatasi.

Sindrom iritasi usus adalah jenis penyakit radang usus kronis yang menyebabkan gejala seperti sembelit, diare, sakit perut, kembung, dan lain-lain.

IBS, diare, atau bahkan Penyakit Crohn pada stadium lanjut dipicu karena ketidakseimbangan pitta yang tinggi atau unsur api yang tinggi di usus.

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IBS biasanya disebabkan oleh faktor fungsional tertentu yang dipicu oleh makanan tertentu atau bisa bersifat psikologis, di mana usus kita dipicu oleh stres, kecemasan, depresi, gaya hidup yang buruk, atau kebiasaan makan yang buruk.

Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan pola makan Anda jika Anda menderita IBS.

Anda harus selalu ingat bahwa tubuh dan usus Anda sangat sensitif terhadap makanan yang menyebabkan peradangan.

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Jadi, Anda harus menghilangkan makanan yang menyebabkan peradangan seperti daging merah, makanan laut, telur, produk susu, makanan yang digoreng, makanan pedas dan menyengat seperti paprika, bawang bombai, bawang putih, lobak, dan cabai, dari diet Anda.

Baru-baru ini, pakar Ayurveda dan kesehatan usus, Dimple Jangda, membagikan beberapa solusi sederhana untuk mengatasi sindrom iritasi usus besar, diare, dan penyakit Crohn stadium lanjut melalui media sosialnya.