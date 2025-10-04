4 Pengobatan Alami untuk Meredakan Sakit Tenggorokan

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa mengakibatkan Anda terserang beberapa penyakit.

Salah satunya ialah sakit tenggorokan. Selain akibat cuaca, sakit tenggorokan juga bisa terjadi akibat virus dan bakteri.

Untuk mengatasi sakit tenggorokan, Anda bisa mengonsumsi beberapa pengobatan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh

Secangkir teh herbal hangat bisa membantu meredakan sakit tenggorokan.

Teh yang terbuat dari daun teh hitam, putih, atau hijau mengandung antioksidan yang bisa memperkuat kekebalan tubuh dan menangkal infeksi.

Untuk manfaat ekstra, tambahkan satu sendok teh lemon.

Kandungan vitamin C pada lemon bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.