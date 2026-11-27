jpnn.com, JAKARTA - MAG merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Untuk mengatasi mag, ada beberapa pengobatan alami yang bisa membantu Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Akar manis

Akar manis (licorice) disebut sebagai pengobatan alami yang bisa membantu gangguan lambung secara alami.

Akar manis sanggup menguatkan otak dan bersifat analgesik.

Sejumlah penelitian juga melaporkan bahwa akar manis bisa meningkatkan sekresi lambung dan menahan asam lambung agar tidak naik ke kerongkongan.

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2. Jahe merah

Jahe merah memiliki sifat antiperadangan yang bermanfaat untuk pasien masalah lambung dan bisa meredakan rasa mual.

Di lain sisi, jahe merah juga bisa disebut sebagai bahan alami yang bersifat gastroprotektif.