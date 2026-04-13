4 Pengobatan Alami yang Ampuh Mengatasi Asam Lambung dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Asam lambung biasanya terjadi karena Anda sering telat makan, mengonsumsi makanan pedas dan asam atau terlalu sering mengalami stres.

Meskipun obat-obatan tersedia untuk meringankan gejala, beberapa pengobatan rumahan yang mudah bisa meredakan keasaman dan ketidaknyamanan lambung.

Baca Juga: 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Mag

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Biji adas

Biji adas memiliki sifat karminatif yang membantu mengurangi gas dan kembung, sehingga meredakan asam lambung.

Kunyah satu sendok teh biji adas setelah makan atau seduh teh biji adas dengan menyeduh satu sendok teh biji adas yang dihancurkan ke dalam air panas selama 10-15 menit.

Baca Juga: Redakan Asam Lambung yang Menyakitkan dengan 3 Bahan Alami Ini

Saring dan minum teh herbal ini untuk memperlancar pencernaan dan mengurangi keasaman.

2. Susu dingin

Susu dingin adalah pengobatan rumahan yang efektif untuk mengatasi keasaman karena membantu menetralkan asam lambung dan meredakan sensasi terbakar.