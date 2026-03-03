menu
4 Penyebab Berat Badan Naik Saat Melakukan Ibadah Puasa

Berat Badan. Ilustrasi. Foto IST

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang berharap puasa sebulan penuh bisa membantu menurunkan berat badan.

Namun, bagi beberapa orang, puasa justru bisa menaikkan berat badan mereka.

Bagaimana tidak, saat berbuka puasa kita seringkali tidak mengontrol diri untuk menjaga asupan makanan.

Nah, berikut hal-hal yang bisa membuat berat badan naik saat berpuasa, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis

Santapan berbuka puasa biasanya didominasi oleh makanan dan minuman yang manis.

Padahal makanan dan minuman yang manis mengandung kandungan kalori yang tinggi, yang bisa membuat berat badan bertambah.

2. Banyak mengonsumsi makanan bersantan

Hidangan berbuka puasa juga seringkali didominasi oleh makanan atau minuman yang mengandung santan, seperti kolak, cendol, bubur kacang hijau, dan lain-lain.

Padahal, santan mengandung lemak tak jenuh dan tinggi kalori yang bisa membuat berat badanmu akan bertambah.

Ada beberapa penyebab berat badan justru naik saat melakukan ibadah puasa dan salah satunya ialah tentu saja kurang minum air putih.

