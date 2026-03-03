4 Penyebab Berat Badan Naik Saat Melakukan Ibadah Puasa
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang berharap puasa sebulan penuh bisa membantu menurunkan berat badan.
Namun, bagi beberapa orang, puasa justru bisa menaikkan berat badan mereka.
Bagaimana tidak, saat berbuka puasa kita seringkali tidak mengontrol diri untuk menjaga asupan makanan.
Nah, berikut hal-hal yang bisa membuat berat badan naik saat berpuasa, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis
Santapan berbuka puasa biasanya didominasi oleh makanan dan minuman yang manis.
Padahal makanan dan minuman yang manis mengandung kandungan kalori yang tinggi, yang bisa membuat berat badan bertambah.
2. Banyak mengonsumsi makanan bersantan
Hidangan berbuka puasa juga seringkali didominasi oleh makanan atau minuman yang mengandung santan, seperti kolak, cendol, bubur kacang hijau, dan lain-lain.
Padahal, santan mengandung lemak tak jenuh dan tinggi kalori yang bisa membuat berat badanmu akan bertambah.
Ada beberapa penyebab berat badan justru naik saat melakukan ibadah puasa dan salah satunya ialah tentu saja kurang minum air putih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 7 Manfaat Daun Mangga, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- 5 Minuman Detoks untuk Menurunkan Berat Badan yang Baik Dikonsumsi Saat Perut Kosong
- 6 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes
- 3 Tips Tetap Semangat Menjalankan Ibadah Puasa Walau Tidak Sahur Hari Ini
- Ganjaran Berbagi Takjil Kepada Orang yang Berpuasa
- 5 Khasiat Pisang untuk Menurunkan Berat Badan