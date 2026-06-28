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4 Peristiwa Besar Hari ke-16 Piala Dunia 2026, Dembele Menyusul Messi

4 Peristiwa Besar Hari ke-16 Piala Dunia 2026, Dembele Menyusul Messi
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Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Sejarah besar dan hattrick ketiga Piala Dunia 2026 tercipta pada hari ke-16 pertandingan, yakni Sabtu (27/6) WIB dari dini sampai pagi hari, yang mempertemukan tim-tim dari Grup G, H dan I.

1. Tanjung Verde Masuk 32 Besar

Laman FIFA pada Minggu menyebutkan sejarah baru dibuat debutan Tanjung Verde yang lulus ke 32 besar setelah menahan imbang Arab Saudi tanpa gol pada laga penutup Grup H di Stadion Houston, Amerika Serikat (AS).

Tanjung Verde masuk babak gugur setelah menduduki peringkat kedua grup dengan tiga poin dari tiga laga.

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Mereka bernasib sama dengan pemuncak klasemen Grup H Spanyol yang meraup tujuh poin dari tiga pertandingan pascamenundukkan Uruguay 1-0 pada laga terakhir.

Kekalahan itu membuat Uruguay dan Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2026.

2. Ousmane Dembele Menyusul Messi

Dari Grup I, Prancis yang sudah memastikan tempat di 32 besar menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia pada laga terakhir Grup I di Stadion Boston, AS.

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Hasil positif tersebut diraih Prancis berkat hattrick Ousmane Dembele, ditambah gol Desire Doue. Norwegia memperkecil kedudukan lewat Thelonious Aasgaard.

Trigol Dembele itu menjadi yang ketiga di Piala Dunia 2026 setelah Lionel Messi melakukannya ketika Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 dan Jonathan David menorehkannya saat membawa Kanada menumbangkan Qatar 6-0.

Setidaknya ada 4 peristiwa besar terjadi pada hari ke-16 Piala Dunia 2026, salah satunya tentang tentang Ousmane Dembele yang menyusul Messi.

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