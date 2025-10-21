4 Perusahaan Bersinergi Hadapi Tantangan Usaha Kuartal IV

jpnn.com, JAKARTA - Rinjani, Belacom, MAS, dan OneWay Production berkolaborasi menghadapi tantangan usaha di kuartal akhir tahun ini.

Adapun empat korporasi tersebut melakukan konsolidasi unik dengan menggelar acara 'Collaboration in Gathering Vol 2' di Lembang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Konsolidasi tersebut diikuti sekira 550 peserta yang berasal dari latar belakang dan bisnis berbeda.

Dalam kesempatan tersebut, empat perusahaan yang memiliki lini usaha berbeda tersebut, berkomitmen selalu tumbuh menghadapi tantangan industri telekomunikasi, advestising, dan promosi.

"Kami tentu berdoa dan berharap agar bisnis empat perusahaan ini berjalan sehat, produktif, dan pendapatan makin meningkat serta dapat memanfaatkan semua peluang yang ada di kuartal IV 2025,” kata Rio Karabas dari Belacom, dikutip Selasa (21/10).

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Anton Louis Ward menjelaskan kolaborasi ini bertujuan menekankan prinsip-prinsip dasar “Sense of Belonging” terhadap perusahaan.

Melalui kolaborasi acara ini, harapannya semua perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan semangat kerja.

Bentuk kolaborasi dan sinergitas ini dirintis untuk memajukan perusahaan dan mensejahterakan seluruh karyawan.