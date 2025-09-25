menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » 4 Pilar Persib Dipanggil Timnas Indonesia, Berpeluang Bentrok dengan Rekan Setim

4 Pilar Persib Dipanggil Timnas Indonesia, Berpeluang Bentrok dengan Rekan Setim

4 Pilar Persib Dipanggil Timnas Indonesia, Berpeluang Bentrok dengan Rekan Setim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Thom Haye saat berseragam Timnas Indonesia. Foto : Ricardo

jpnn.com - Empat pemain Persib Bandung kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Mereka yang dimaksud ialah Marc Klok, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, dan Thom Haye.

Keempatnya akan bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert pada 2–15 Oktober 2025.

Baca Juga:

Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, Arab Saudi.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat PSSI Nomor 5225/AGB/617/IX-2025 tentang Pemanggilan Pemain Tim Nasional Sepak bola Indonesia yang diterbitkan pada 23 September 2025.

Pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masuk Grup B bersama Arab Saudi dan Irak.

Baca Juga:

Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan Irak tiga hari berselang.

Juara grup berhak langsung lulus ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Empat pemain Persib Bandung kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI