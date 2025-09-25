4 Pilar Persib Dipanggil Timnas Indonesia, Berpeluang Bentrok dengan Rekan Setim

jpnn.com - Empat pemain Persib Bandung kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Mereka yang dimaksud ialah Marc Klok, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, dan Thom Haye.

Keempatnya akan bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert pada 2–15 Oktober 2025.

Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, Arab Saudi.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat PSSI Nomor 5225/AGB/617/IX-2025 tentang Pemanggilan Pemain Tim Nasional Sepak bola Indonesia yang diterbitkan pada 23 September 2025.

Pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masuk Grup B bersama Arab Saudi dan Irak.

Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan Irak tiga hari berselang.

Juara grup berhak langsung lulus ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.