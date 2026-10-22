4 Pilihan Kopi untuk Kesehatan Tubuh yang Lebih Baik
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.
Kopi bisa memberikan nilai gizi tinggi dan membantu mendukung kesehatan.
Berikut beberapa jenis kopi yang dinilai paling sehat, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kopi Tetes Hitam (Black Drip Coffee)
Kopi tetes diseduh dengan menuangkan air panas secara perlahan ke bubuk kopi yang berada di dalam penyaring, kemudian ditampung pada teko kaca.
Metode ini menghasilkan rasa yang bersih dan kompleks dengan tingkat kepekaan rasa yang dipengaruhi ukuran giling serta tingkat sangrai biji kopi.
Kopi secara alami mengandung diterpena, senyawa organik yang bisa berdampak buruk pada kadar kolesterol.
Namun, penyaringan pada kopi tetes mampu menangkap sebagian besar diterpena tersebut, sehingga menjadikannya lebih sehat dibandingkan kopi tanpa filter.
2. Americano
Americano dibuat dari satu shot espresso yang diencerkan dengan air panas.
Ada beberapa jenis kopi yang bisa membantu menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja americano.
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