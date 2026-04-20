4 Platform Investasi Emas Online Terbaik 2026  

jpnn.com, JAKARTA - Investasi emas tetap menjadi salah satu pilihan utama karena mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Selain itu, emas dikenal tahan terhadap inflasi sehingga cocok digunakan sebagai instrumen lindung nilai.

Investasi emas kini makin mudah dilakukan berkat hadirnya berbagai platform digital yang praktis dan aman. Kamu tidak perlu lagi membeli atau menyimpan emas fisik untuk mulai berinvestasi.

Dengan modal kecil, fitur lengkap, dan akses cepat melalui smartphone, platform investasi emas online menjadi solusi ideal bagi pemula yang ingin membangun aset secara stabil.

Salah satu inovasi terbaru dalam dunia investasi emas adalah PAXG, yaitu aset digital yang didukung oleh emas fisik nyata dengan rasio 1:1, sehingga pergerakan harganya mengikuti harga emas dunia secara real-time dan transparan.

Saat ini, banyak aplikasi investasi emas yang bisa kamu gunakan. Oleh karena itu, memilih aplikasi investasi emas yang tepat menjadi langkah penting agar kamu bisa berinvestasi dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan tujuan finansial jangka panjang.

Berikut 4 platform investasi emas online:

1. Pintu – Investasi Emas Digital Berbasis Blockchain

Pintu menjadi platform investasi emas paling inovatif di tahun 2026 karena menghadirkan emas dalam bentuk aset crypto seperti PAXG. Melalui teknologi blockchain, PAXG memungkinkan pengguna memiliki emas digital yang benar-benar didukung oleh emas fisik yang disimpan di brankas profesional.

Setiap 1 token PAXG merepresentasikan 1 troy ounce emas London Good Delivery, sehingga nilainya sangat transparan dan mengikuti harga emas global. Hal ini memberikan kepercayaan lebih bagi investor karena aset digital tersebut memiliki underlying asset yang jelas.