4 Prajurit TNI Terlibat Kasus Penyiraman Air Keras, Kang TB Minta Pemberi Perintah Diusut

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus dilakukan transparan dan menyeluruh.

Hal demikian dikatakan Kang TB sapaan TB Hasanuddin demi menyikapi kabar Puspom TNI menahan empat prajurit yang diduga terlibat kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus.

Menurut Kang TB, proses hukum yang transparan dan menyeluruh menjadi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita mengacu kepada Panglima Tertinggi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa pelaku penyiraman terhadap Andrie harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu melalui layanan pesan, Rabu (18/3).

Kang TB menuturkan pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan menyentuh otak intelektual.

"Motif di balik tindakan ini juga harus diungkap, termasuk siapa yang memberi perintah. Kasus ini harus diusut tuntas,” lanjut alumnus AKABRI 1974 itu.

Kang TB meyakini tindakan terduga pelaku tidak dilakukan secara spontan, melainkan diduga kuat ada pihak yang memerintahkan.

“Saya meyakini ini bukan inisiatif sendiri. Harus ditelusuri apakah ada perintah dari pihak tertentu. Jangan sampai prajurit yang bertugas di lapangan justru menjadi pihak yang dikorbankan, sementara aktor intelektualnya tidak tersentuh hukum,” ujarnya.