4 Ramuan Alami untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal merupakan impian banyak orang. Hal ini karena dengan memiliki berat badan, Anda bisa terhindar dari berbagai masalah kesehatan.

Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan berat badan.

Mulai dari olahraga, diet, hingga mengonsumsi berbagai ramuan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daun kemangi

Daun kemangi memiliki segudang manfaat kesehatannya, termasuk perannya dalam pengelolaan berat badan.

Daun ini membantu mengatur kadar gula darah, mengurangi stres, dan menyeimbangkan kadar kortisol, semuanya memainkan peran penting dalam penambahan berat badan dan obesitas.

Caranya, seduh daun kemangi segar ke dalam teh atau tambahkan bubuk daun kemangi ke smoothie atau makanan.

Sebagai alternatif, suplemen daun kemangi tersedia dalam bentuk kapsul.