menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Ramuan Alami untuk Meringankan Nyeri Asam Urat

4 Ramuan Alami untuk Meringankan Nyeri Asam Urat

4 Ramuan Alami untuk Meringankan Nyeri Asam Urat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Penyakit sendi akibat asam urat adalah penyakit yang bisa timbul akibat peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi ambang batas.

Asam urat ini kemudian menumpuk dalam ruang sendi dan menyebabkan gangguan pada jaringan sendi.

Baca Juga:

Jika sudah melebihi batas normal, asam urat tidak akan bisa larut kembali dalam darah.

Pengobatan penyakit asam urat secara medis adalah dengan memberikan obat-obatan untuk meringankan gejalanya dan mencegah penyakit tersebut kambuh kembali.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Brotowali

Brotowali dinilai sebagai salah satu ramuan alami utama meningkatkan sistem imun tubuh (immuno-modulator).

Oleh karena sifatnya tersebut, brotowali bisa digunakan untuk membuat tubuh lebih kuat dalam menahan serangan penyakit.

Ada beberapa ramuan alami yang bisa membantu meringankan nyeri asam urat dan salah satunya ialah tentu saja teh hijau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI