4 Ramuan Herbal untuk Mengobati Asam Urat
jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.
Banyak penderita asam urat yang lebih memilih mengobati penyakit mereka dengan mengonsumsi berbagai ramuan herbal.
Namun, sebenarnya belum tentu semua obat tradisional bisa digunakan untuk mengatasi gejala asam urat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Cuka apel
Keasaman cuka apel disinyalir bisa membantu mengurangi rasa sakit akibat radang sendi, termasuk asam urat.
Pasalnya, cuka sari apel bisa meningkatkan alkalinitas (kebasaan) tubuh dan memiliki sifat antiinflamasi.
Berdasarkan penelitian di Jepang pada 2010, pola makan atau makanan tertentu, seperti cuka apel, yang bisa meningkatkan alkalisasi urin bisa pula meningkatkan pembuangan asam urat (uric acid) dari tubuh.
2. Biji seledri
Penelitian yang dipublikasikan di Molecular Medicine Reports pada 2019 menunjukkan bahwa ekstrak biji seledri memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang bermanfaat bagi penderita asam urat.
Ada beberapa jenis ramuan herbal yang bisa membantu mengobati asam urat dengan mudah dan salah satunya ialah tentu saja tanaman jelatang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kendalikan Asam Urat dengan Rutin Minum 4 Jenis Jus Buah Ini
- 5 Bahaya Makan Petai Berlebihan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda
- Asam Urat Bakalan Ambrol dengan Mengonsumsi 7 Herbal Ini
- 7 Manfaat Vitamin C, Cegah Serangan Asam Urat
- 3 Jenis Kacang Sahabat Terbaik Penderita Asam Urat
- 5 Sayuran Sahabat Terbaik Penderita Asam Urat