4 Rekomendasi Daging yang Aman Dikonsumsi dan Baik untuk Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang terkadang enggan mengonsumsi daging dengan alasan tidak baik untuk kesehatan.

Namun, jangan khawatir. Ada beberapa jenis daging yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Dengan mengetahui pilihan daging yang paling sehat, Anda bisa menjaga kesehatan tubuh tanpa mengorbankan rasa.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ikan Berlemak

Ikan berlemak seperti salmon, haring, kembung, trout, sarden, dan tuna sirip biru kaya asam lemak omega-3 dan baik untuk kesehatan.

Asam lemak omega-3 penting untuk kesehatan sel, produksi hormon, fungsi otak, jantung, mata, dan sistem kekebalan tubuh.

American Heart Association (AHA) merekomendasikan untuk mengonsumsi 2-3 porsi ikan per minggu, dengan satu porsi sekitar 150 gram.

Penelitian pada 2023 menunjukkan bahwa konsumsi ikan secara rutin dikaitkan dengan risiko penyakit jantung lebih rendah hingga 8-9 persen, tergantung jumlah yang dikonsumsi.