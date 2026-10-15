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4 Rekomendasi Jus untuk Asam Urat yang Menyakitkan

4 Rekomendasi Jus untuk Asam Urat yang Menyakitkan
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Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.

Pemicu asam urat seperti kebiasaan makan yang tidak teratur serta kurang aktif bergerak.

Penumpukan asam urat ini biasanya terjadi pada bagian sendi kaki ataupun jari kaki.

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Penyakit ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi zat purin.

Gejalanya seperti nyeri sendi dan bengkak. Salah satu cara untuk mengatasi asam urat ialah dengan mengonsumsi beragam jus buah yang tepat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Jus Tomat

Tomat yang diolah menjadi jus juga dipercaya ampuh menurunkan asam urat.

Kandungan vitamin C dan antioksidan dari golongan likopen dipercaya dapat menetralkan suasana tubuh yang terlalu asam.

Ada beberapa jenis jus yang bisa membantu meredakan asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jus ceri.

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