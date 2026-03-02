menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Rekomendasi Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Sahur

4 Rekomendasi Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Sahur

4 Rekomendasi Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Sahur
Ilustrasi salad buah.

jpnn.com, JAKARTA - SEBELUM menjalankan ibadah puasa, Anda wajib sahur terlebih dahulu.

Manfaat sahur membantu agar tubuh tidak lemas saat puasa.

Untuk mendapat tenaga yang cukup saat menjalani puasa, Anda bisa mengonsumsi makanan ini saat sahur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Oatmeal

Oatmeal adalah makanan yang paling baik dikonsumsi sahur. Sereal membuatmu kenyang, dan berenergi atau mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sepanjang hari.

Makanan ini adalah sumber karbohidrat dan protein yang bisa memberi tubuhmu dosis nutrisi yang diperlukan.

Anda bisa menambahkan beberapa pisang, ceri, dan buah-buahan kering ke dalam mangkuk serealmu untuk meningkatkan rasa dan nutrisi.

2. Telur

Mengandung banyak vitamin dan protein, dan mengonsumsinya untuk sahur bisa membuat kamu tetap sehat dan berenergi.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang baik dikonsumsi saat sahur dan salah satunya ialah salad.

