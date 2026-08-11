4 Rekomendasi Obat untuk Penderita Asam Urat

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Untuk mengatasi penyakit asam urat, Anda umumnya membutuhkan obat-obatan, baik yang bisa dibeli di apotek atau dari resep dokter.

Lantas, apa saja obat-obatan medis untuk mengatasi asam urat?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Colchicine

Colchicine merupakan obat yang bisa membantu meredakan nyeri sendi dengan mengurangi peradangan akibat pembentukan kristal asam urat.

Namun, obat ini pun tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat yang memiliki penyakit ginjal kronis.

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2. Steroid

Jenis obat ini umumnya diberikan saat Anda mengalami serangan asam urat akut, dan tidak boleh digunakan untuk jangka panjang.

Bentuknya bisa berupa pil atau tablet yang diminum dalam beberapa hari atau suntikan langsung ke area sendi yang terkena.