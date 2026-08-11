menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Rekomendasi Obat untuk Penderita Asam Urat

4 Rekomendasi Obat untuk Penderita Asam Urat

4 Rekomendasi Obat untuk Penderita Asam Urat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Asam Urat.. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Untuk mengatasi penyakit asam urat, Anda umumnya membutuhkan obat-obatan, baik yang bisa dibeli di apotek atau dari resep dokter.

Lantas, apa saja obat-obatan medis untuk mengatasi asam urat?

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Colchicine

Colchicine merupakan obat yang bisa membantu meredakan nyeri sendi dengan mengurangi peradangan akibat pembentukan kristal asam urat.

Namun, obat ini pun tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat yang memiliki penyakit ginjal kronis.

Baca Juga:

2. Steroid

Jenis obat ini umumnya diberikan saat Anda mengalami serangan asam urat akut, dan tidak boleh digunakan untuk jangka panjang.

Bentuknya bisa berupa pil atau tablet yang diminum dalam beberapa hari atau suntikan langsung ke area sendi yang terkena.

Ada beberapa jenis obat yang aman dikonsumsi oleh penderita asam urat dan salah satunya ialah tentu saja allpurinol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI