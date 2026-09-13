4 Rekomendasi Teh Herbal untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Untuk menurunkan tekanan darah tinggi, ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Teh Hitam

Teh hitam berasal dari tanaman Camellia sinensis, sama seperti teh hijau, tetapi daunnya teroksidasi sepenuhnya sehingga menghasilkan rasa kaya dan warna gelap.

Teh ini kaya flavonoid yang bisa melindungi pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan mendukung sirkulasi darah yang sehat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum teh hitam secara rutin (2-5 cangkir per hari) cenderung memiliki tekanan darah lebih rendah.

Meski efeknya sederhana, penurunan kecil tetap bermanfaat bagi kesehatan jantung.

Perlu diingat, teh herbal ini mengandung kafein, sehingga mungkin kurang cocok bagi yang sensitif terhadap stimulan.