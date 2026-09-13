menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Rekomendasi Teh Herbal untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

4 Rekomendasi Teh Herbal untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

4 Rekomendasi Teh Herbal untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teh hitam. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Untuk menurunkan tekanan darah tinggi, ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Teh Hitam

Teh hitam berasal dari tanaman Camellia sinensis, sama seperti teh hijau, tetapi daunnya teroksidasi sepenuhnya sehingga menghasilkan rasa kaya dan warna gelap.

Teh ini kaya flavonoid yang bisa melindungi pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan mendukung sirkulasi darah yang sehat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum teh hitam secara rutin (2-5 cangkir per hari) cenderung memiliki tekanan darah lebih rendah.

Baca Juga:

Meski efeknya sederhana, penurunan kecil tetap bermanfaat bagi kesehatan jantung.

Perlu diingat, teh herbal ini mengandung kafein, sehingga mungkin kurang cocok bagi yang sensitif terhadap stimulan.

Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah teh oolong.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI