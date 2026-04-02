4 Remaja Pelaku Pembacokan di Cilandak Ditangkap Polisi, 1 Masih di Bawah Umur

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Cilandak berhasil menangkap empat orang tersangka pengeroyokan dan pembacokan yang terjadi di dua lokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/3) dini hari lalu.

"Dalam kasus ini, hasil kerja keras dari jajaran Polsek Cilandak, kita mengamankan empat orang tersangka," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Gusprihatin Zen dalam konferensi pers di Polsek Cilandak Jakarta, Kamis.

Keempat pelaku itu berinisial AIL (17), MTA (16), dan AW (18). Sementara, satu pelaku masih di bawah umur.

Pelaku berinisial AIL berperan sebagai pelaku pengeroyokan dan memiliki serta menyimpan senjata tajam jenis celurit.

Kemudian, MTA berperan melakukan pembacokan dengan sajam jenis corbek dan merusak sepeda motor korban berinisial CF (22). Lalu, WA (18) yang turut melakukan perusakan.

"Pelaku yang kaitan dengan anak di bawah umur ini, kami mengacu kepada Sistem Peradilan Pidana Anak di mana ada hak-hak anak," ucapnya.

Dari kasus tersebut, korban CF mengalami luka bacok pada bagian punggung dan tangan yang saat ini telah mendapatkan perawatan medis.

Dalam kasus tersebut, polisi menerima dua laporan kepolisian (LP). Laporan pertama seorang ibu inisial NH dimana saat itu sang anak mengalami pembacokan di Jalan Pertanian Raya pada Jumat (27/3) pukul 02.00 WIB.