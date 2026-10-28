4 Satuan TNI AD Terima Samkaryanugraha, Jenderal Tandyo: Jadikan Pemacu Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita memimpin upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha kepada empat satuan TNI Angkatan Darat sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas.

Jenderal Tandyo menegaskan penghargaan tersebut harus menjadi pemacu untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Prosesi penganugerahan digelar di Lapangan Upacara Mabesad, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Pemberian tanda kehormatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha, yang ditetapkan di Jakarta pada 5 Oktober 2026 dan ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Samkaryanugraha sendiri adalah tanda kehormatan Negara Republik Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden kepada kesatuan (institusi/satuan) TNI, institusi pemerintah, atau organisasi yang berjasa besar dalam operasi militer atau pembangunan, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam amanatnya, KSAD menekankan bahwa penghargaan negara harus menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi satuan penerima.

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Terlebih, penganugerahan yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi para prajurit untuk terus menjaga kehormatan satuan dan meningkatkan kualitas pengabdian.

“Upacara penganugerahan tanda Kehormatan Samkaryanugraha bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda agar menjadi nilai sejarah dan kenangan bagi kalian. Penghargaan ini memiliki nilai kehormatan yang tinggi dan patut disyukuri dengan penuh kebanggaan. Penghargaan negara ini diharapkan menjadi pemacu semangat untuk menunjukkan pengabdian yang lebih baik,” tegas KSAD.