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4 Sayuran Kaya Kandungan Vitamin C yang Wajib Anda Konsumsi

4 Sayuran Kaya Kandungan Vitamin C yang Wajib Anda Konsumsi
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Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi vitamin.

Salah satu vitamin yang populer ialah vitamin C. Selain buah-buahan, sayuran juga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Berikut beberapa sayuran yang bisa membantu meningkatkan asupan vitamin C, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Paprika Berwarna

Kandungan vitamin C 148-235 mg per cangkir cincang (150 g) atau hingga 222 persen dari nilai harian.

Paprika merah, oranye, dan kuning memiliki kandungan vitamin C yang jauh lebih tinggi dibandingkan paprika hijau.

Paprika sangat fleksibel untuk berbagai masakan. Kamu bisa menambahkannya ke omelet, semur, sup, tumisan, dan salad.

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Untuk hidangan yang lebih bernutrisi, kombinasikan dengan biji-bijian utuh atau daging tanpa lemak.

2. Brokoli

Kandungan vitamin C 81,2 mg per cangkir cincang (91 g) atau 90 persen dari nilai harian.

Ada beberapa jenis sayuran yang kaya akan kandungan vitamin C dan salah satunya ialah tentu saja kentang merah.

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