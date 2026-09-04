4 Sayuran Kaya Kandungan Vitamin C yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi vitamin.
Salah satu vitamin yang populer ialah vitamin C. Selain buah-buahan, sayuran juga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.
Berikut beberapa sayuran yang bisa membantu meningkatkan asupan vitamin C, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Paprika Berwarna
Kandungan vitamin C 148-235 mg per cangkir cincang (150 g) atau hingga 222 persen dari nilai harian.
Paprika merah, oranye, dan kuning memiliki kandungan vitamin C yang jauh lebih tinggi dibandingkan paprika hijau.
Paprika sangat fleksibel untuk berbagai masakan. Kamu bisa menambahkannya ke omelet, semur, sup, tumisan, dan salad.
Untuk hidangan yang lebih bernutrisi, kombinasikan dengan biji-bijian utuh atau daging tanpa lemak.
2. Brokoli
Kandungan vitamin C 81,2 mg per cangkir cincang (91 g) atau 90 persen dari nilai harian.
Ada beberapa jenis sayuran yang kaya akan kandungan vitamin C dan salah satunya ialah tentu saja kentang merah.
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