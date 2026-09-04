4 Sayuran Kaya Kandungan Vitamin C yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi vitamin.

Salah satu vitamin yang populer ialah vitamin C. Selain buah-buahan, sayuran juga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Berikut beberapa sayuran yang bisa membantu meningkatkan asupan vitamin C, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Paprika Berwarna

Kandungan vitamin C 148-235 mg per cangkir cincang (150 g) atau hingga 222 persen dari nilai harian.

Paprika merah, oranye, dan kuning memiliki kandungan vitamin C yang jauh lebih tinggi dibandingkan paprika hijau.

Paprika sangat fleksibel untuk berbagai masakan. Kamu bisa menambahkannya ke omelet, semur, sup, tumisan, dan salad.

Untuk hidangan yang lebih bernutrisi, kombinasikan dengan biji-bijian utuh atau daging tanpa lemak.

2. Brokoli

Kandungan vitamin C 81,2 mg per cangkir cincang (91 g) atau 90 persen dari nilai harian.