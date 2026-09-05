4 Sayuran Kaya Vitamin C, Daya Tahan Tubuh Bakalan Terjaga dengan Baik

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya taha tubuh yang baik bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Tidak hanya dari buah-buahan, sejumlah sayuran juga merupakan sumber vitamin C yang kaya manfaat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kubis Brussel

Kubis Brussel merupakan sayuran sumber vitamin C dan vitamin K yang tinggi, keduanya penting untuk kesehatan tulang.

Satu cangkir kubis Brussel yang dimasak mengandung 218 mcg vitamin K (182 persen dari nilai harian).

Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen, protein yang menjaga tulang tetap kuat dan fleksibel.

Sementara itu, vitamin K membantu tubuh menyerap dan mempertahankan kalsium dalam tulang.

Kombinasi keduanya menjadikan kubis Brussel pilihan terbaik untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh.