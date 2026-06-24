4 Sayuran Pantangan Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Bagi penderita diabetes, tidak semua sayuran aman mereka konsumsi.
Oleh sebab itu, penderita diabetes harus cermat dalam memilih makanan, sebab beberapa jenis makanan bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin.
Pasalnya, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai komplikasi diabetes.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sayur Kalengan
Salah satu yang harus dihindari oleh penderita diabetes, yakni sayur kalengan.
Meski, nilai gizi sayur kalengan sebenarnya tidak kalah baik dari sayuran segar.
Namun, perlu diketahui bahwa sebagian besar produk sayur kalengan mengandung banyak natrium.
Ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya jangan dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja jagung.
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