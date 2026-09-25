4 Sayuran untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh menurun.

Namun, Anda jangan khawatir. Ada beberapa sayuran yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Kaya serat, vitamin, dan antioksidan, sayuran hijau tertentu mampu membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

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Berikut beberapa sayuran paling sehat untuk tubuh lebih kuat, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bayam

Bayam merupakan salah satu sayuran yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Satu cangkir bayam muda mentah mengandung hampir 50 persen dari kebutuhan vitamin C harian.

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Bayam juga kaya air dan rendah kalori, sehingga sangat ideal untuk membantu pengelolaan berat badan.

Bayam mengandung berbagai vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan yang berperan meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mengurangi peradangan.