4 Sayuran yang Bisa Anda Konsumsi untuk Menu Diet

jpnn.com, JAKARTA - DIET yang tepat merupakan salah satu hal penting yang wajib Anda lakukan saat sedang menurunkan berat badan.

Mengonsumsi sayuran untuk diet memiliki banyak manfaat, karena sayuran rendah kalori, tetapi kaya akan nutrisi penting lain yang dibutuhkan tubuh.

Berdiet bukan berarti pilihan makanan semakin sedikit. Prinsip yang bisa diterapkan dalam memilih makanan saat menurunkan berat badan yaitu yang mengandung rendah kalori, banyak air, kaya serat, dan tinggi kandungan vitamin serta mineral.

Ketiganya akan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga asupan kalori jadi lebih sedikit.

Ketiga manfaat tersebut juga bisa kamu dapatkan dalam sayuran untuk diet harian yang seimbang dan kaya nutrisi.

Di bawah ini adalah daftar dari beberapa daun paling sehat yang bisa dikonsumsi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Selada air

Dikemas dengan nutrisi yang membantu meningkatkan kekebalan dan mencegah kanker, selada air sebagai sayuran super dengan banyak manfaat.