4 Suplemen Ini Bantu Atasi Depresi dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - DEPRESI merupakan salah satu masalah mental yang harus segera diatasi.

Meski suplemen bukan pengganti obat yang diresepkan dokter, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa jenis suplemen tertentu memiliki potensi untuk membantu meredakan gejala.

Namun, hasilnya masih bervariasi dan tidak semua suplemen bekerja dengan cara yang sama pada setiap individu.

Berikut ini penjelasannya.

1. St. John's Wort

St. John's wort merupakan suplemen berbasis tanaman Hypericum perforatum yang memiliki bunga kuning khas.

Sejumlah uji klinis menunjukkan bahwa suplemen ini bisa lebih efektif daripada plasebo.

Bahkan, suplemen ini setara dengan antidepresan resep dalam meredakan gejala depresi ringan hingga sedang.

Namun, penting dicatat bahwa St. John's wort bisa berinteraksi dengan berbagai obat medis seperti pil KB dan antikoagulan.