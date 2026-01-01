4 Suplemen Sahabat Terbaik Penderita Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Anda masih bisa mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi hipertensi pada masa depan.

Selain dari makanan yang dikonsumsi, Anda bisa memenuhi nutrisi untuk tubuh bisa melalui suplemen dan mineral penurun darah tinggi.

Lalu, apa saja suplemen vitamin yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kalium

Kalium atau potassium merupakan komponen mineral penting yang dibutuhkan untuk mengontrol tekanan darah tinggi.

Mineral ini membantu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah serta menyeimbangkan jumlah natrium (dari garam) dalam tubuh sehingga jantung dan tekanan darah tetap terkendali.

2. Magnesium

Jenis vitamin dan mineral lain yang bisa kamu konsumsi sebagai penurun darah tinggi adalah magnesium.