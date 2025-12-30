4 Suplemen untuk Menumbuhkan Rambut dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT merupakan salah satu mahkota wanita yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, stres dan menderita penyakit tertentu bisa membuat rambut Anda rontok.

Untuk mengatasinya, ada beberapa suplemen penumbuh rambut mengandung herbal atau tanaman yang berperan untuk menumbuhkan rambut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Thorne's Basic Nutrients 2x/Day

Mengonsumsi multivitamin bisa menjadi salah satu cara paling efisien untuk memelihara kesehatan dan mencegah rambut rontok.

Thorne's Basic Nutrients 2x/Day cocok untuk semua jenis kelamin.

Produk ini memiliki verifikasi independen yang kuat, karena telah mendapatkan Sertifikasi NSF untuk Olahraga.

Dosisnya hanya dua pil yang bisa diminum bersamaan atau terpisah.