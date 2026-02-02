4 Suplemen untuk Rambut yang Wajib Anda Coba
jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT merupakan salah satu mahkota yang wajib kita jaga kesehatannya.
Namun, stres, penyakit dan menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat rambut mudah rontok.
Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah rambut rontok ialah dengan mengonsumsi suplemen.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Nutrafol
Nutrafol menjadi suplemen penumbuh rambut yang populer dengan berbagai formula untuk pria dan wanita.
Nutrafol mengandung berbagai vitamin, mineral, dan tanaman untuk pertumbuhan rambut.
Suplemen penumbuh rambut paling baik jika mengandung kombinasi nutrisi.
Selain vitamin A, C, E, vitamin B, seng, dan selenium, Nutrafol juga memiliki campuran bahan yang dipatenkan untuk membantu mengatasi peradangan dan stres.
Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menumbuhkan rambut dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja nutrafol.
