jpnn.com, JAKARTA - JCI Nusantara, chapter Junior Chamber International (JCI) Indonesia yang berbasis di Jakarta, meraih 10 penghargaan dan 17 sertifikat di JCI Indonesia National Convention (NatCon) 2026.

Capaian ini diraih empat tahun setelah chapter ini berdiri. Konvensi digelar pada 1-2 Oktober 2026 di Swissotel PIK, Jakarta.

Adapun lima penghargaan tingkat chapter diraih JCI Nusantara yakni Best KPI Score Chapter, Best Plan of Action and Strategic PlanChapter, Best Impact and Action Framework Chapter, Best Publication and Branding Chapter, serta MostParticipative in National Event.

Chapter ini juga masuk nominasi Most Outstanding Local Organization.

JCI Nusantara mencatat skor efisiensi145%, melampaui ambang 100% untuk predikat Super Efficient Chapter.

Tantri Zetira Kauripan Local President JCI Nusantara 2026, dinobatkan sebagai Most Outstanding Local President.

"Penghargaan ini menilai cara JCI Nusantara bekerja sebagai organisasi. Kami memegang lima nilai G.I.V.E.S. dan menerjemahkannya ke sistem yang jelas, mulai dari rencana kerja, KPI, sampai budaya pengembangan diri, supaya setiap anggota bisa bertumbuh sebagai pemimpin," ujar Tantri.

"Kami membuktikan bahwa chapter muda bisa bersaing di level nasional," imbuhnya.