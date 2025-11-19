menu
4 Tahun Menikah, Na Daehoon dan Jule Kini di Ambang Perceraian

4 Tahun Menikah, Na Daehoon dan Jule Kini di Ambang Perceraian

4 Tahun Menikah, Na Daehoon dan Jule Kini di Ambang Perceraian
Na Daehoon saat menghadiri sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Na Daehoon dan Julia Prastini atau Jule berada di ambang perceraian.

Sebab, selebritas TikTok itu telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Jule ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Na Daehoon, Rio Rahmat Effendi mengatakan bahwa kliennya sudah yakin dengan keputusan tersebut.

"Kalau soal itu, pasti seperti komitmen awal beliau ya, masih yakin," kata Rio Rahmat Effendi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/11).

Kuasa hukum tidak menjelaskan detail materi gugatan Na Daehoon terhadap Jule.

Akan tetapi, Rio Rahmat Effendi mengatakan terdapat persoalan yang tidak dapat ditoleransi lagi oleh kliennya.

"Yang jelas karena ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dapat ditolerir lagi sehingga klien kami mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan," tambahnya.

Na Daehoon mendaftarkan gugatan cerai terhadap Jule secara ecourt ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 6 November 2025.

