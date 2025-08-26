4 Teh Herbal untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - TEH herbal merupakan salah satu minuman yang ampuh mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Salah satu khasiat dari teh herbal adalah menurunkan berat badan.
Tak heran, teh herbal banyak dikonsumsi oleh orang yang sedang diet.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Teh Peppermint
Peppermint tea merupakan teh herbal yang terbuat dari daun peppermint.
Minuman ini tidak mengandung kalori dan bisa mengurangi nafsu makan, serta memberikan efek kenyang lebih lama
2. Teh Rooibos
Rooibos tea adalah minuman teh merah asal Afrika Selatan yang terbuat dari daun Aspalanthus linearis.
Rooibos tea bisa jadi alternatif pengganti teh hijau atau teh hitam, karena minuman ini tidak mengandung kafein.
Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu menurunkan berat badan dengan mudah dan salah satunya ialah teh peppermint.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Turunkan Berat Badan dengan Mengonsumsi 7 Makanan Musim Dingin Ini
- 6 Khasiat Minum Kopi Campur Minyak Kelapa yang Bikin Kaget
- 5 Manfaat Jus Daun Jambu Biji, Bikin Gula Darah Tetap Stabil
- 7 Manfaat Mengonsumsi Kacang Almond yang Direndam Saat Perut Kosong
- 3 Manfaat Cabai, Baik untuk Kesehatan Jantung
- 6 Manfaat Pisang Merah, Lindungi Tubuh dari Penyakit Ini