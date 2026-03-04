4 Tips Cegah Bau Mulut Saat Puasa
jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu yang sering dihadapi umat muslim saat menjalankan ibadah puasa ialah bau mulut.
Sebenarnya ini hal yang normal karena produksi liur berkurang sehingga bakteri di mulut jadi lebih banyak.
Selain itu, kurang menjaga kebersihan mulut juga bisa menjadi pemicunya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sikat gigi dua kali sehari
Saat sedang menjalankan ibadah puasa, kamu harus rutin menyikat gigi minimal dua kali sehari, yakni sesudah sahur dan sebelum tidur.
Sikat gigimu secara menyeluruh selama dua menit. Anda juga bisa menggosok gigi dengan baking soda sebagai cara menghilangkan bau mulut.
Baking soda bisa menjaga mulut tetap normal sehingga tidak menimbulkan bau kurang sedap.
2. Membersihkan lidah
Anda juga harus menjaga kebersihan lidah dengan cara menyikatnya dan melakukan flossing.
Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah bau mulut saat puasa dan salah satunya ialah sikat gigi dua kali sehari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hukum Berkumur dan Sikat Gigi Siang Hari Saat Puasa
- Hidayat Nur Wahid: Puasa Ingatkan Makna Hidup & Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan
- Dehidrasi saat Puasa Bikin Rambut Kering, Ellips Hadirkan Solusi Hair Mist
- 4 Tips Cegah Bibir Kering Saat Puasa
- Sedekah yang Paling Cepat Sampai ke Langit di Bulan Ramadan, Masyaallah…
- 4 Waktu Terbaik Olahraga Saat Menjalankan Ibadah Puasa