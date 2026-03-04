4 Tips Cegah Bau Mulut Saat Puasa

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu yang sering dihadapi umat muslim saat menjalankan ibadah puasa ialah bau mulut.

Sebenarnya ini hal yang normal karena produksi liur berkurang sehingga bakteri di mulut jadi lebih banyak.

Selain itu, kurang menjaga kebersihan mulut juga bisa menjadi pemicunya.

1. Sikat gigi dua kali sehari

Saat sedang menjalankan ibadah puasa, kamu harus rutin menyikat gigi minimal dua kali sehari, yakni sesudah sahur dan sebelum tidur.

Sikat gigimu secara menyeluruh selama dua menit. Anda juga bisa menggosok gigi dengan baking soda sebagai cara menghilangkan bau mulut.

Baking soda bisa menjaga mulut tetap normal sehingga tidak menimbulkan bau kurang sedap.

2. Membersihkan lidah

Anda juga harus menjaga kebersihan lidah dengan cara menyikatnya dan melakukan flossing.