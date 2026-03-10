menu
4 Tips Mudik Aman dan Nyaman Menggunakan Mobil

4 Tips Mudik Aman dan Nyaman Menggunakan Mobil


Ilustrasi: mudik menggunakan mobil. Foto: (ANTARA/Ho/Suzuki)

jpnn.com, JAKARTA - LEBARAN tinggal beberapa hari lagi dan arus mudik ke kampung halaman masing-masing akan segera tiba.

Mudik dengan mobil pribadi dipilih agar bisa memuat barang bawaan lebih banyak.

Agar selamat sampai tujuan, para pemudik tentu harus mempersiapkan kondisi mobil agar prima ketika perjalanan jauh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Servis Reguler

Hal pertama yang wajib dilakukan sebelum mudik menggunakan mobil adalah melakukan servis reguler.

Pengecekan kendaraan sebaiknya dilakukan jauh sebelum hari H keberangkatan, terutama saat high season seperti lebaran.

Usahakan untuk memilih dealer resmi yang lebih memahami kondisi dan spare part mobil.

Servis paling tidak 3 minggu sebelum keberangkatan mudik untuk menghindari antri panjang dan mobil pun mendapat pelayanan yang maksimal.

Ada beberapa tips mudik aman dan nyaman dengan menggunakan mobil dan salah satunya ialah lakukan servis reguler.

