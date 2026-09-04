4 Tuntutan PPPK & PPPK Paruh Waktu Dikabultkan, Fadlun: Pak Dasco Minta Waktu Sebulan
jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbuah manis.
Aksi besar-besaran 7 September 2026 yang rencananya melibatkan 35 ribu orang dibatalkan.
Menurut Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah, permintaan PPPK dan PPPK paruh waktu hanya empat.
Ketika empat tuntutan itu dikabulkan, otomatis demo 7 September batal dilaksanakan.
Empat tuntutan massa sebagai berikut:
1. Angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) tahun 2026
2. Angkat PPPK semua jabatan (teknis, nakes, guru) tanpa memandang usia menjadi PNS tahun 2027
3. Realisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026
Ketum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan, empat tuntutan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dipenuhi dan Pak Dasco minta waktu sebulan
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