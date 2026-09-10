4 Wanita Top Markotop Dunia Masuk Semifinal US Open 2026

jpnn.com - NEW YORK - Empat petenis putri terbaik dunia saat ini menembus semifinal grand slam US Open 2026.

Namun, kuartet wanita top markotop itu melenggang ke 4 Besar dengan cara yang tak mudah pada Rabu (9/9) hingga Kamis (10/9) dini hari WIB.

Mereka harus bersimbah peluh di perempat final, main tiga set.

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Peringkat satu dunia Aryna Sabalenka (Belarusia, usia 28 tahun) bersusah payah menaklukkan Linda Noskova (Ceko) 7(7)-6(1), 3-6, 7(10)-6(7).

Ranking kedua Elena Rybakina (Kazakhstan, usia 27 tahun) menang comeback dari Zheng Qinwen (China) 3-6, 6-1, 6-4.

Si nomor tiga Jessica Pegula (Amerika Serikat, usia 32 tahun) menundukkan Emma Navarro (AS) 3-6, 6-4, 6-3.

Penghuni anak tangga ke-4 dunia Coco Gauff (Amerika Serikat, usia 22 tahun) menyingkirkan Mirra Andreeva (Rusia) juga dengan set panjang 2-6, 7(9)-6(7), 6-2.

Pemilik nomor satu dunia pun berganti dengan keberhasilan Elena Rybakina ke semifinal, meski Aryna Sabalenka juga ke fase yang sama.