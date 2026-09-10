4 Wanita Top Markotop Dunia Masuk Semifinal US Open 2026
jpnn.com - NEW YORK - Empat petenis putri terbaik dunia saat ini menembus semifinal grand slam US Open 2026.
Namun, kuartet wanita top markotop itu melenggang ke 4 Besar dengan cara yang tak mudah pada Rabu (9/9) hingga Kamis (10/9) dini hari WIB.
Mereka harus bersimbah peluh di perempat final, main tiga set.
Peringkat satu dunia Aryna Sabalenka (Belarusia, usia 28 tahun) bersusah payah menaklukkan Linda Noskova (Ceko) 7(7)-6(1), 3-6, 7(10)-6(7).
Ranking kedua Elena Rybakina (Kazakhstan, usia 27 tahun) menang comeback dari Zheng Qinwen (China) 3-6, 6-1, 6-4.
Si nomor tiga Jessica Pegula (Amerika Serikat, usia 32 tahun) menundukkan Emma Navarro (AS) 3-6, 6-4, 6-3.
Penghuni anak tangga ke-4 dunia Coco Gauff (Amerika Serikat, usia 22 tahun) menyingkirkan Mirra Andreeva (Rusia) juga dengan set panjang 2-6, 7(9)-6(7), 6-2.
Pemilik nomor satu dunia pun berganti dengan keberhasilan Elena Rybakina ke semifinal, meski Aryna Sabalenka juga ke fase yang sama.
Elena resmi menggusur Aryna pada Senin nanti atau setelah US Open 2026 usai, apa pun hasil akhirnya.
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