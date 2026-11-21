jpnn.com, WASHINGTON DC - Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi baru terhadap empat warga negara Iran yang bertugas dalam pengumpulan pendapatan di bidang minyak bumi.

Dinas Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di Departemen Keuangan AS mengumumkan pada Jumat bahwa keempat orang tersebut dikenai sanksi atas perannya dalam jaringan penjualan minyak Iran, transfer pendapatan minyak, serta keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan yang berhubungan dengan Iran.

Hal itu menjadi langkah lanjutan tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran setelah kegagalan AS mencapai tujuannya lewat agresi peperangan.

Presiden AS Donald Trump pada 19 Agustus 2026 mengumumkan operasi ekonomi terberat yang pernah diterapkan terhadap suatu negara, dengan menyebutnya sebagai perang dan isolasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran.

Sanksi sepihak dan ilegal tersebut semakin membatasi kegiatan ekonomi Iran dan memberi tekanan tambahan kepada masyarakat Iran dengan menghambat akses negara itu terhadap pendapatan minyak dan sumber daya ekonominya.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menjelaskan sanksi ekonomi Trump kepada Iran sebagai upaya mengalihkan perhatian masyarakat tentang krisis ekonomi dan hutang AS yang terus membengkak, diduga telah melampaui 40 triliun dolar AS.

Dalam unggahan di media sosial X pada 20 Agustus 2026, Araghchi mengatakan kebijakan Washington yang terus mempertahankan kebijakan, yang terbukti gagal, hanya berujung kepada kemunduran lebih jauh dan semakin memperdalam permusuhan rakyat Iran terhadap AS. (ant/dil/jpnn)