JPNN.com » Daerah » 40 Ibu-ibu Bandung Ikuti Pelatihan Baking Bersama YIS dan Sandiaga Uno

40 Ibu-ibu Bandung Ikuti Pelatihan Baking Bersama YIS dan Sandiaga Uno

40 Ibu-ibu Bandung Ikuti Pelatihan Baking Bersama YIS dan Sandiaga Uno
Sebanyak 40 ibu rumah tangga di Bandung dilatih membuat bolu dan pizza untuk kembangkan usaha rumahan. Foto: YIS

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 40 ibu rumah tangga dari Bandung dan sekitarnya mengikuti pelatihan membuat bolu dan pizza yang digelar Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama SKIES dan SSN.

Kegiatan berlangsung di Kedai Selasih, Jalan Cikutra Baru VI, Neglasari, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Minggu (21/9/2025).

Pelatihan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan perempuan yang digagas YIS untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Para peserta berkesempatan mempelajari keterampilan kuliner sekaligus cara mengembangkan usaha rumahan.

Pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan bahwa program tersebut diadakan untuk menghapus stigma perempuan hanya mengurus rumah tangga.

Dia menilai ibu-ibu memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang usaha kuliner berbasis baking.

“Visi kami adalah memajukan masyarakat, terutama perempuan, agar memiliki kesempatan setara dalam berkarier, berkarya, dan mandiri secara ekonomi,” kata Sandiaga dalam siaran tertulis, Selasa (23/9/2025).

Sandiaga menjelaskan peserta yang menunjukkan komitmen akan mendapatkan pelatihan lanjutan. Materi yang diberikan mencakup produksi, pemasaran, branding, hingga legalitas usaha.

