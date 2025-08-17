40 Influencer Bersaing di Finna Foodies Cooking Competition 2025, Ini Para Juara

jpnn.com, JAKARTA - Finna Food (PT Sekar Laut, Tbk) kembali menghadirkan kompetisi memasak terbesar yang diikuti para influencer yakni, Finna Foodies Cooking Competition 2025.

Setelah sukses di Surabaya, Yogyakarta dan Bali, Pioneer Lomba Masak Influencer itu tahun ini diadakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta pada Sabtu (16/8).

“Tahun ini adalah tahun ke-6, dan kami pilih Jakarta karena pusat para influencer. Mereka yang biasanya cuman review atau recook makanan, kali ini kita tantang mereka memasak," ungkap Herman, Digital Marketing Manager PT Sekar Laut, Tbk.

Mengusung tema 'Unbox Rasa, Unlock Suasana', Finna Foodies Cooking Competition 2025 menghadirkan 40 foodies (sebutan untuk peserta) dari TikToker, Selebgram, YouTuber hingga selebritas ternama.

Para foodies ditantang memasak menggunakan bahan-bahan yang ada dalam mystery box dengan tema colorful.

“Kemarin sempet viral juga kan para rombongan kurir yang lagi mengantar Mystery Box. Nah itu adalah undangan untuk para influencer yang hadir di sini,” tambah Herman.

Beberapa influencer ternama seperti TanboyKun, Mursyid, Cindy Gulla (ex-JKT48), Rianti Cattwight, Syamsir Alam, turut serta dalam Finna Foodies Cooking Competition 2025.

Masakan pada foodies dinilai langsung oleh sederet juri profesional Chef Juna, Chef Marinka, dan Kenta Yamaguchi.