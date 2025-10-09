menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 40 Jenazah Korban Ambruknya Musala Al Khoziny Teridentifikasi

40 Jenazah Korban Ambruknya Musala Al Khoziny Teridentifikasi

40 Jenazah Korban Ambruknya Musala Al Khoziny Teridentifikasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR gabungan membawa kantong berisi jenazah korban insiden musala pondok pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (6/10). Setelah dievakuasi, jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya, untuk diidentifikasi. Foto: BNPB

jpnn.com - Hingga Rabu (8/10), sebanyak 40 nama dari 61 jenazah korban ambruknya gedung musala empat lantai di Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah teridentifikasi.

Jumlah tersebut sudah termasuk dua dari tujuh bagian tubuh yang ditemukan tim Search and Rescue (SAR) gabungan dari balik puing reruntuhan.

40 Jenazah Korban Ambruknya Musala Al Khoziny Teridentifikasi

Baca Juga:

Selanjutnya, 40 jenazah yang telah dikenali itu diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke kampung halaman untuk dikebumikan.

Perjuangan dan dedikasi tinggi para tim Disaster Victim Identification (DVI) kian menjawab satu per satu pertanyaan.

"Namun, tugas belum selesai. Masih ada 21 nama dan 5 potongan tubuh lainnya yang masih harus segera diungkap identitasnya," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran pers.

Baca Juga:

Sembari tim DVI menyelesaikan pekerjaannya, keluarga dan wali korban terus menanti dengan tabah dari tenda pengungsi yang didirikan di halaman Rumah Sakit Bhayangkara, sebagai tempat istirahat.

Tenda berukuran 6x12 meter itu tak hanya tempat istirahat, tetapi juga memberikan segala kebutuhan, seperti makanan, kebutuhan dasar pribadi, pelayanan kesehatan, psikososial hingga pijat, dan bekam gratis sesuai permintaan mereka.

Hingga Rabu (8/10), sebanyak 40 nama dari 61 jenazah korban ambruknya gedung musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo telah teridentifikasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI