40 Kader Posyandu di Prafi Rintis Usaha Camilan, Untung Rp 1,2 Juta Sekali Jualan
jpnn.com, JAKARTA - Para kader posyandu di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini mulai memiliki sumber penghasilan tambahan. Mereka mengolah hasil kebun sendiri menjadi aneka camilan untuk dijual kepada masyarakat.
Usaha tersebut dirintis setelah para kader mengikuti pelatihan pengolahan pangan lokal yang didampingi Tim 3 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair).
Salah seorang kader posyandu, Lailatul Khoriyah, mengaku pelatihan itu memberikan kesempatan bagi dirinya dan kader lainnya untuk memperoleh penghasilan di luar kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Yang awalnya kami belum memiliki usaha, sekarang menjadi memiliki usaha. Yang awalnya belum memiliki pemasukan, sekarang sudah mendapatkan pemasukan," ujar Lailatul, Kamis (4/10).
Ia berharap pendampingan usaha tersebut terus berlanjut sehingga produk yang dihasilkan para kader tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga mampu menjangkau pasar nasional.
Ketua Tim 3 Ekspedisi Patriot Unair, Muthmainnah, mengatakan, program pemberdayaan ekonomi itu berangkat dari kondisi para kader posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela tanpa memperoleh gaji tetap.
Menurut dia, sebagian kader hanya menerima honor sekitar Rp 5.000 hingga Rp 10.000 dari keterlibatan mereka dalam kegiatan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, para kader memiliki potensi sumber daya pangan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Sebanyak 40 kader Posyandu di Prafi merintis usaha camilan, untungnya Rp 1,2 Juta sekali jualan
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