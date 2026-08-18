40 Musisi Hingga Delegasi Mancanegara Siap Ramaikan Jakarta Beat Society 2026
jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Jakarta Beat Society (JBS) 2026 segera digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan pada 22 dan 23 Agustus 2026.
Jakarta Beat Society yang memasuki penyelenggaraan ke-3 merupakan salah satu dari sedikit acara musik internasional di Asia yang memadukan konsep showcase dan festival.
"Jakarta Beat Society satu-satunya event showcase festival di Indonesia, memperlihatkan kekayaan musik. Kami mengundang delegasi hingga buyer untuk menyaksikan live performance dari para penampil," kata Franki Raden, Founder Jakarta Beat Society sekaligus Direktur Indonesian Music Expo (IMEX) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (18/8).
Tahun lalu, ajang yang juga didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta itu sukses menghadirkan berbagai band lokal maupun internasional yang berkualitas.
Para delegasi, baik dari dalam maupun luar negeri, juga membahas berbagai isu krusial dalam industri musik lokal, Asia, dan global.
Kegiatan Jakarta Beat Society mencakup, pertunjukan utama, pertunjukan showcase, konferensi, hingga pertemuan bisnis.
Sejumlah band, baik yang terpilih melalui seleksi terbuka (open call) maupun band yang sudah mapan, berhasil menjalin kontrak kerja sama dengan delegasi ajang festival musik nasional dan internasional.
Selaku pihak penyelenggara, Franki Raden menyatakan, untuk tahun ini JBS memperluas partisipasi band dan delegasi festival musik, baik dari segi genre musik, cakupan wilayah geografis, maupun latar belakang profesional.
Rangkaian Jakarta Beat Society (JBS) 2026 segera digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan pada 22 dan 23 Agustus 2026.
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