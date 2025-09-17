menu
40 Musisi Ramaikan Music Matters Live Singapore 2025, Shakira Jasmine Terlibat

Shakira Jasmine. Foto: Instagram/shakirajsmn

jpnn.com, JAKARTA - Acara musik gratis terbesar di Singapura, Music Matters Live Singapore merayakan 2 dekade pada tahun ini.

Music Matters Live Singapore 2025 siap menghadirkan lebih dari 40 musisi emerging dari seluruh dunia.

Para musisi akan tampil dalam 4 malam spektakuler, mulai 26-28 September dan 1 Oktober 2025 sebagai bagian dari musim Grand Prix Singapura.

Acara tersebut diprediksi bakal jadi sebuah sajian yang meriah dan penuh energi.

Line-up internasional yang ditunggu-tunggu termasuk James Reid, Psychic Fever (Exile Tribe), Go-Jo, One Or Eight, rapper Singapura Abangsapau.

Sementara itu, dari Indonesia akan ada musisi muda berbakat Shakira Jasmine.

Dia merupakan aktris sekaligus penyanyi yang dikenal dari The Voice Kids Indonesia sekaligus peran dalam film Dua Garis Biru.

Shakira Jasmine juga dikenal lewat hit Meant 2 Be yang telah mendulang puluhan juta streaming.

