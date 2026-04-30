40 Pelaku Usaha Mikro di Purworejo Dapat Dukungan Program Zmart

jpnn.com, PURWOREJO - Program pemberdayaan ekonomi Zmart haadir di Kabupaten Purworejo, menyasar 40 mustahik sebagai penerima manfaat dengan total bantuan mencapai Rp 320 juta.

Dana tersebut merupakan kolaborasi antara Baznas pusat sebesar Rp 240 juta dan Baznas Kabupaten Purworejo sebesar Rp 80 juta.

Deputi II Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Imdadun Rahmat, mengatakan Zmart merupakan program prioritas nasional untuk meningkatkan kapasitas usaha ritel mikro masyarakat.

Melalui bantuan modal Rp 8 juta per penerima, para mustahik memperoleh renovasi warung, tambahan stok barang, serta pendampingan manajemen usaha.

“Namanya warung kecil pasti pasang surut. Maka kewajiban Baznas, mari kita dorong agar tidak surut, tetapi terus berkembang,” ujar Imdadun.

Selain bantuan modal, para pengelola Zmart juga mendapatkan pelatihan kewirausahaan yang mencakup peningkatan soft skill dan hard skill.

Baznas turut menggandeng platform logistik AKSESMU berbasis aplikasi digital untuk mempermudah rantai pasok barang dagangan secara lebih efisien.

Imdadun menegaskan pentingnya menjaga modal usaha agar tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga.