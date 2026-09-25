40 Ribu Balita Terkena ISPA, Pemerintah Didesak Beri Perlindungan Ekstra di Wilayah Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk memberikan intervensi serta perlindungan ekstra bagi kelompok rentan, khususnya anak balita dan lanjut usia (lansia), yang terpapar kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin merespons data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak Karhutla periode 18 Agustus hingga 21 September 2026, di mana 40.363 kasus di antaranya menyerang balita.

"Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40 ribu balita terserang ISPA di wilayah Karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban. Bagi balita dan kelompok rentan lainnya yang berada di zona merah, kami mendesak pemerintah memberikan perlindungan ekstra dan prioritas," ujar Azis dalam keterangannya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak dan lansia bertahan di tengah kepungan asap tanpa ada langkah penyelamatan yang konkret dari negara.

Azis mendesak pemerintah memperkuat mekanisme perlindungan masyarakat terdampak Karhutla, khususnya anak dan kelompok rentan, dengan mengintegrasikan data kualitas udara, kesehatan, dan kondisi kebencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dia juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk segera menerjunkan tim penanganan khusus ke zona merah terdampak asap.

"Saya mendorong pemerintah terutama BNPB, Kemensos, dan KemenPPPA untuk mengintensifkan koordinasi dan penanganan yang cepat serta memastikan posko, evakuasi, perlindungan sosial, dan layanan dasar berjalan selama kondisi darurat," seru Azis.

Legislator asal Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur-Kota Bogor) ini menilai pemerintah daerah juga perlu memiliki protokol yang jelas untuk pembatasan aktivitas, perlindungan anak, dan penyediaan kebutuhan dasar ketika kualitas udara memburuk.