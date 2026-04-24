40 Tahun Cargloss: Dari Industri Rumahan ke Raksasa Otomotif, Kini Masuk Era Generasi Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Empat dekade bukan waktu singkat bagi sebuah perusahaan untuk bertahan, apalagi terus bertumbuh. Itulah yang dirayakan Cargloss Group dalam peringatan 40 tahun perjalanannya di Citeureup, Bogor.

Lebih dari 1.000 undangan hadir, mulai dari mitra bisnis, distributor, hingga komunitas otomotif.

Mereka menjadi saksi perjalanan panjang Cargloss, dari usaha rumahan hingga menjelma menjadi perusahaan dengan ekosistem bisnis terintegrasi.

Baca Juga: Cargloss Menggandeng Pasangan Selebritas Merilis Helm Terbaru

Kisahnya bermula pada 1975, ketika Harry Suherman merintis produksi thinner wash dari rumah.

Dengan modal keyakinan pada kualitas, usaha kecil itu perlahan mendapat tempat di pasar.

Satu dekade kemudian, tepatnya 1985, Cargloss resmi berdiri sebagai perusahaan dan mulai memperluas kiprahnya di industri otomotif.

Kini, Cargloss tidak hanya dikenal lewat produk cat industri dan otomotif, tetapi juga merambah ke chemical kendaraan, manufaktur helm, jaringan distribusi nasional, hingga lini retail dan lifestyle otomotif.

Transformasi menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam membaca peluang sekaligus menjaga relevansi.