jpnn.com - Jambore Nasional XIII Canter Mania Indonesia Community (CMIC) menjadi ajang berkumpulnya para pengguna Mitsubishi Fuso dari berbagai daerah. Acara yang digelar di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, pada 14–15 November 2026 itu diikuti 1.500 peserta dengan sekitar 400 unit kendaraan.

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) turut hadir untuk mempererat hubungan dengan konsumen sekaligus memberikan sejumlah program yang mendukung kegiatan bisnis mereka.

Direktur Sales and Marketing KTB Aji Jaya menyebut komunitas Canter Mania sebagai bagian penting dari perjalanan Mitsubishi Fuso di Indonesia.

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"Komunitas Canter Mania merupakan bagian penting dari perjalanan Mitsubishi Fuso di Indonesia. Loyalitas mereka mendorong kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan purna jual yang sesuai dengan kebutuhan konsumen."

MyFuso Hadir dengan Fitur Community

Mitsubishi Fuso memperkenalkan fitur Community pada aplikasi MyFuso. Fitur tersebut memungkinkan pengguna saling berbagi pengalaman operasional, tips perawatan kendaraan, hingga informasi seputar bisnis transportasi dan logistik.

Pengguna juga bisa memanfaatkan aplikasi untuk booking servis di diler resmi, melihat informasi kendaraan, serta memantau riwayat perawatan.

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Sebagai apresiasi, 100 anggota CMIC pertama yang mendaftar MyFuso selama acara akan mendapatkan Injector Cleaner dari Suku Cadang Tiga Berlian (SCTB).

Mitsubishi Fuso juga menggelar kampanye "Pasti Jalan, Pasti Cuan" yang mengajak peserta membagikan kisah perjalanan dan pencapaian bisnis melalui media sosial.