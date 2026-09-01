4.000 Pelaku Usaha Daftar Pertamina UMK Academy 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran Pertamina UMK Academy 2026 resmi ditutup pada 31 Agustus 2026.

Selama periode pendaftaran 21–31 Agustus 2026, lebih dari 4.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai wilayah Indonesia mendaftarkan diri untuk mengikuti program pembinaan usaha lokal unggulan dari PT Pertamina (Persero).

Jumlah pendaftar Pertamina UMK Academy 2026 meningkat tajam hampir 2x lipat dari pendaftar pada pelaksanaan program di periode 2025.

Baca Juga: Pertamina UMK Academy 2025 Siap Bawa Sasagu Go Global

UMK yang telah mendaftar selanjutnya akan dikurasi dan dilakukan verifikasi administrasi, sesuai persyaratan yang telah ditentukan, untuk menentukan UMK yang berhak menjadi peserta pada rangkaian pembinaan Pertamina UMK Academy 2026.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan antusiasme lebih dari 4.000 pendaftar menunjukkan kuatnya semangat pelaku UMK Indonesia untuk terus belajar, mengembangkan diri, menambah pengetahuan untuk meningkatkan daya saing.

“Antusiasme pendaftar menunjukkan besarnya semangat pelaku UMK Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Melalui Pertamina UMK Academy, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga didampingi untuk menerapkan pembelajaran secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya,” ujar Baron.

Pertamina UMK Academy merupakan program pembinaan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dengan dua tahap pembinaan, yaitu Tahap Regional dan Tahap Nasional.

Pada pembinaan tahap regional, peserta akan diberi materi dan praktek untuk penguatan dasar pengelolaan bisnis sesuai sektor usaha.